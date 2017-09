FIFA baseert zich voor WK-loting op wereldranglijst van oktober

De 32 deelnemende landen worden op basis van de wereldranglijst ondergebracht in 4 potten met daarin telkens 8 landen.

In pot 1 zitten de beste 7 landen en gastland Rusland. Volgens de huidige ranking zouden de als vijfde geplaatste Rode Duivels samen met Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen en Zwitserland als reekshoofden de loting ingaan.

De FIFA zal zich bij de loting baseren op de ranking van 16 oktober. De play-offwedstrijden van november hebben dus geen invloed meer op de indeling van de 4 potten.

Uit elke pot wordt een land in een WK-poule van 4 teams gestoken. Behalve voor de UEFA geldt dat 2 landen van dezelfde continentale federatie (CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF en OFC) niet in dezelfde poule ingedeeld mogen worden. In totaal zullen er zo 8 groepen van telkens 4 teams uit de loting komen.