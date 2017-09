De Duivels aanmoedigen in Rusland? Donderdag start WK-ticketverkoop

De Rode Duivels zijn al zeker van hun plaats op het WK. De Rode Duivels zijn al zeker van hun plaats op het WK.

Wie volgende zomer naar het WK in Rusland wil, zit donderdag best klaar aan zijn computer. Vanaf dan kunnen fans hun tickets voor het toernooi reserveren via de site van de Wereldvoetbalbond. De ticketverkoop zal in drie fases gebeuren.