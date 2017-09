Red Flames vallen in als sparring-partner voor Oranje

Op het EK van de zomer won Nederland met 2-1 van de Flames. Op het EK van de zomer won Nederland met 2-1 van de Flames.

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg speelt donderdag in Tubeke een oefenmatch tegen Europees kampioen Nederland. De Red Flames vallen in voor Denemarken, dat last minute afzegde door strubbelingen met de Deense voetbalbond.