Martinez over Nainggolan: "Spelers moeten mij impressioneren op en naast het veld"

Martinez begon met te herhalen dat hij blij was dat de Rode Duivels tegen Griekenland hebben getoond ook te kunnen winnen zonder goed te spelen. Moeten we nu ook durven zeggen dat we naar het WK gaan om wereldkampioen te worden?

"We moeten durven zeggen dat we alles zullen proberen om zo goed mogelijk te presteren en zo ver mogelijk te raken. In voetbal moet je nederig zijn. Met opscheppen bereik je niets", was Martinez voorzichtig.

"Maar we geloven in onszelf en we hebben ongelooflijke fans. Ik voel dat alle ingrediënten er zijn om een goed toernooi te spelen. We moeten kunnen wedijveren met iedereen."