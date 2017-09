Rode Duivels dankzij twee zeges op weg om WK-reekshoofd te worden

Op 1 december wordt er geloot voor de poules op het WK in Rusland. België wil graag in de pot met reekshoofden zitten om zo de absolute toplanden vroeg op het toernooi te ontlopen. Als organiserend land is Rusland al zeker van dat statuut en ook titelverdediger Duitsland is sowieso reekshoofd.

De andere zes reekshoofden worden bepaald op basis van de FIFA-ranking. De top 6 - eigenlijk top 7 omdat Duitsland momenteel op 1 staat - is reekshoofd.

De Belgen stonden vorige maand op plaats negen. Niet voldoende dus. Maar door hun twee zeges vorige week en door de resultaten in alle andere interlands zullen ze op 14 september vijfde worden. Vooral de zege in en tegen Griekenland leverde punten op.

Het verschil met achtervolgers als Frankrijk is niet bijzonder groot dus om helemaal zeker te zijn, winnen de Belgen maar beter ook hun komende interlands.