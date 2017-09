Jonge Duivels krijgen niet wat ze verdienen tegen Turkije

De Belgische beloften legden in hun tweede thuismatch hun wil op tegen Turkije, dat eigenlijk niet wilde voetballen. Vooral na de pauze liet de nieuwe generatie van Johan Walem zijn voetbaltalent zien in Leuven.

Siebe Schrijvers en Landry Dimata waren zeer bedrijvig, maar wrongen enkele kansen de nek om. Net voor het uur kreeg Schrijvers de beste mogelijkheid van de match, maar hij trapte net naast.

Ook Dimata was nog een paar keer dicht bij een treffer. Eerst stond een Turkse verdediger - al dan niet met zijn handen - in de baan van het schot, in het slotkwartier liet de Wolfsburg-spits nog een uitstekende kopkans liggen.