"Denk je dat Roberto Martinez intussen geen aanbiedingen uit Engeland gekregen heeft?"

Chris Van Puyvelde kon niet anders dan toegeven dat de match in Athene een mager beestje was. "Het was geen fantastische wedstrijd, maar in Griekenland, dat twee jaar thuis niet verloor, hadden we zo'n 65% balbezit. Er waren heel veel slechte passes bij, maar op de sleutelmomenten stonden we er wel", zegt Van Puyvelde.

"Het niveau gaat niet alleen over het spel zelf, maar in Griekenland op het juiste moment scoren, een goal incasseren en en dan meteen weer tegenscoren: dat wil zeggen dat je het professioneel kunt afmaken. Dat is ook een gave. Al onze spelers zijn technisch goed en kunnen goed voetbal brengen, maar soms lukt het eens niet. Het was niet altijd het niveau dat deze ploeg kan halen, zoals dat ook bij Frankrijk het geval was tegen Luxemburg (0-0, red). Maar we hebben het wel gedaan op de momenten dat het nodig was."