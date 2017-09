Mulder: "Er wordt te veel gesold met Kevin De Bruyne"

Kevin De Bruyne is samen met Eden Hazard misschien wel de dirigent van de Rode Duivels. In Extra Time maakte Jan Mulder zich ontzettend druk over het geschuif met de sleutelspeler. "Er wordt te veel gesold met De Bruyne. Hij is diegene die de lijnen kan uitzetten."

"Hij doet dat bij Manchester City. Tegen Gibraltar zag je aan die jongen: "Dit is mijn plek". En dan hup, in de volgende match krijgt hij een andere positie."

"Is hij echt tevreden met deze rol? Wil hij niet liever op een diepere positie staan?", vroeg hij aan Van Puyvelde. "Hij heeft ook al heel goeie matchen gespeeld op deze positie." Veel hangt volgens de technische directeur af van het evenwicht in de ploeg.

"Als we met Witsel spelen en De Bruyne daarnaast, dan geloof ik daar heel sterk in. Dat is een heel goed duo. De Bruyne kan heel snel die bal geven en het overzicht bewaren. Onze sterkste matchen in deze kwalificaties waren met die twee spelers op het middenveld. Maar tegen de Grieken hadden we ook gestalte nodig."