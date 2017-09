Rode Duivels doen straffer dan Nederland en Portugal in WK-voorronde

Duitsland, Italië en Spanje zijn op weg naar 10 deelnames op 10 toernooien. Engeland kan zich voor de 9e keer kwalificeren. Enkel in 1994 was de voetbalnatie er niet bij.

Het Belgische elftal plaatste zich achtereenvolgens voor de WK's van 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 en 2002. Daarna volgden donkere jaren zonder WK. Sinds 2014 zijn de Rode Duivels er opnieuw bij.

De Nederlanders bikkelen om hun 7e deelname op 10. Na de gouden jaren 70 misten ze de eindronde in 1982 en 1986. Eerst eindigden ze in de kwalificaties op de 4e plaats in een groep gewonnen door België. Daarna riep Georges Grün hen een halt toe in de barrages.