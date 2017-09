"Ik zoek naar vooruitgang bij de Duivels sinds het EK, maar ik zie er geen"

Gelukkig was Courtois niet op het niveau van zijn ploegmaats of België had zomaar nog een probleem kunnen hebben

Gelukkig was Courtois niet op het niveau van zijn ploegmaats of België had zomaar nog een probleem kunnen hebben

Er zat niets goeds in het spel van de Belgen: veel balverlies van nochtans balvaste jongens als Dembélé en De Bruyne, Mertens was in niets de Mertens van Napoli en Carrasco - die al heel wat interlands zijn niveau niet haalt - was defensief onzeker. Er was geen diepgang, geen tempoversnellingen en in de duels werden we afgetroefd door de Grieken.

Gelukkig was Courtois niet op het niveau van zijn ploegmaats of België had zomaar nog een probleem kunnen hebben. Je kunt zeggen: het lag aan het slechte veld en aan de warmte, maar dat zijn flauwe excuses.

Ze hebben wel heel mooie doelpunten gemaakt. De knal van Vertonghen en ook de klasse van Lukaku, die die ene bal dan toch weet af te maken. En ook de controle in de laatste 20 minuten was prima. Maar het was bijlange na geen galamatch.