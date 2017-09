"Misschien kan dit karaktervoetbal samen met goed spel en talent ons nog ver brengen"

"We wisten dat Griekenland thuis weinig wedstrijden verliest. Je weet dat ze een goede organisatie neerzetten. Het werd vandaag een vreemde match. We vonden ons normale ritme niet", analyseert Roberto Martinez de wedstrijd tegen Griekenland voor onze camera.

"Dan moet je kijken naar het karakter en het samenhorigheidsgevoel van de groep. Zij wilden de wedstrijd echt winnen. Dat ze die eigenschap toonden, vond ik ongelooflijk."

"We hadden individuen op het terrein, maar toch vormden we een team. Dat maakt me erg blij. Het was een complete teamprestatie, ook al ontbrak het ons aan de finesse die ons normaal kenmerkt."

"Misschien kan dit karaktervoetbal samen met goed spel en talent ons ver brengen."