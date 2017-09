Jan Vertonghen: "Gaan toch eentje drinken"

"We zijn blij met de overwinning en de kwalificatie, maar dit was geen grootse wedstrijd", beseft ook Thomas Meunier. "We wisten dat het een rotmatch zou worden tegen een verdedigend team."

"Tactisch hadden we het moeilijk. We leden veel balverlies, we bewogen te weinig en we creëerden nauwelijks een kans."

"In de tweede helft kregen we iets meer ruimte. Die hebben we benut. We waren erg efficiënt." Met een precieze voorzet had Meunier een flink aandeel in het doelpunt van Lukaku (video).