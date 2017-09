Vandenbempt: "Verlies is geen drama, maar wel gezichtsverlies"

Het échte doel van de Rode Duivels ligt natuurlijk verderop, in Rusland. Het probleem is dat je niet weet waar België op dit moment staat tegenover de toplanden. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Argentinië, Brazilië,.... Dat zullen we pas op de eindronde merken.

De realiteit is dat deze generatie Duivels veel lof kreeg de laatste jaren, maar nog nooit heeft kunnen winnen tegen die toplanden in een match met inzet.

Er is gewettigde hoop en geloof dat ze het goed zullen doen. Misschien zelfs heel erg goed. Maar het EK in Frankrijk heeft ons geleerd dat we optimisme niet moeten laten baseren op resultaten in de kwalificaties. En al helemaal niet op matchen tegen voetbalsmurfen uit Gibraltar.

Peter Vandenbempt