Raes: "Eigenlijk kan de Duivels nog bijzonder weinig gebeuren"

De sterkte van Griekenland ligt wellicht achteraan in de as, met Papastathopoulos van Dortmund en Manolas van Roma.

Het is ook uitkijken naar Fortounis, die in eigen stadion mag spelen. Hij scoort gemakkelijk. Op het middenveld hebben ze ook nog de Portugese Griek Seca, een loopwonder, en Mantalos, die we nog kennen van tegen Club Brugge. Die heeft een goeie pass en ziet het goed, maar hij moet wel op de flank spelen.

Met Mitroglou missen ze een belangrijke speler. Hij zou niet aan de aftrap staan en hij is toch de man die de Belgen pijn gedaan heeft in Brussel. Ook Torosidis en wellicht ook Papadopoulos zijn er niet bij. Kortom, Griekenland is defensief sterk, maar voor de rest is het team verzwakt.