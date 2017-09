Vertonghen: "We zijn favoriet en dat moeten we waarmaken"

"We willen gewoon deze match winnen. We geloven niet in mikken op een gelijkspel. Dat is niet ons spel. De resultaten van donderdag waren heel goed voor ons en dat hadden we eigenlijk niet verwacht", gaat Vertonghen verder.

Enkele jaren geleden plaatsten de Duivels zich in Kroatië voor het WK in Brazilië. De ontlading was toen enorm groot, vandaag lijkt de kwalificatie als het ware vanzelfsprekend.

"De spanning is nu iets minder groot. We voelen ons ook heel sterk. We zijn favoriet en dat moeten we waarmaken."