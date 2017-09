Alderweireld: "Zullen top moeten zijn om in Griekenland te winnen"

Het puntenverlies van Griekenland en Bosnië verraste me wel wat. We kunnen het zondag afmaken en dat zijn we ook van plan.

Het puntenverlies van Griekenland en Bosnië verraste me wel wat. We kunnen het zondag afmaken en dat zijn we ook van plan.

"Eigenlijk kan je zo'n wedstrijd alleen maar verliezen. Iedereen verwacht een duidelijke overwinning met goed voetbal. Dat is ook normaal. Met onze kwaliteiten moet je dan gewoon proberen er een goede wedstrijd van te maken. Dat hebben we zeker gedaan, bovendien met veel doelpunten ook."

"Ook de resultaten van de andere wedstrijden hebben ons goed geholpen. Het was dus een mooie avond. Het puntenverlies van Griekenland en Bosnië verraste me wel wat. We kunnen het zondag afmaken en dat zijn we ook van plan."

"We zijn het aan onze status verplicht om er tegen Griekenland opnieuw een goede wedstrijd van te maken. We zijn er uiteraard nog niet en het zal heel lastig worden. We zullen top moeten zijn om in Griekenland te winnen. Het is vooral belangrijk dat we niet van een heel goede prestatie naar een veel mindere prestatie gaan", weet Alderweireld.