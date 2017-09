Lukaku: "We willen het zo snel mogelijk afmaken in Griekenland"

Het zal belangrijk zijn om in de aanloop naar dat WK veel wedstrijden te spelen tegen toplanden uit alle continenten. Dat is leuker voor ons en ook voor de supporters.

"Het was onze eigen schuld dat we thuis in de problemen kwamen tegen de Grieken. 1 moment van concentratieverlies was genoeg voor hen om te scoren. Gelukkig kon ik nog een punt redden. We willen in Griekenland het spel dicteren en het zo snel mogelijk afmaken en ons plaatsen voor het WK."

"Het zal belangrijk zijn om in de aanloop naar dat WK veel wedstrijden te spelen tegen toplanden uit alle continenten. Dat is leuker voor ons en ook voor de supporters. Het is een goede voorbereiding voor wat komen moet. Als we ver willen raken op het WK, moeten we tegen toplanden spelen."

"Maar voorlopig spookt het WK nog niet door mijn hoofd. Eerst focus ik enkel op Manchester United. Ik ben ondertussen heel goed aangepast. We hebben veel doelen en daar gaan we vol voor. Hopelijk kunnen we ons zondag plaatsen voor het WK, dan kan ik enkel aan United denken."