Kompany: "Geeuwen achteraan? Bij 9-1 zou het drama geweest zijn"

"Je moet het toch maar doen", vertelde Vincent Kompany na de galawedstrijd aan Sporza. "Of ik achteraan niet stond te geeuwen? Ik stond meestal te roepen. Het was belangrijk om de concentratie erin te houden. Bij 9-1 zou het voor mij drama geweest zijn. Dat hield mij en de andere verdedigers gemotiveerd."

9-0 was net niet voldoende voor een recordzege. "We wilden die 10e treffer en hebben het geprobeerd. Als die kopbal van Jan (Vertonghen, red) binnen gaat... Het is altijd de fout van Jan", lachte Kompany.

"Ik wist niet dat 10 goals een record was, maar de spitsen waren heel goed op de hoogte. Vooral na de 8-0 staken ze voortdurend twee vingers in de lucht. Ik ging mee in dat verhaal, maar het was net niet genoeg."

Zondag kan België zich in Griekenland kwalificeren. "Dat zou geweldig zijn, want dan heb je daarna nog twee matchen zonder druk. We moeten nog eens alles geven in Griekenland en daarna kunnen we hopelijk uitkijken naar Rusland."