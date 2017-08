"Alle spelers waren gefocust en dachten niet aan eigen succes. De fans zullen tevreden zijn met deze prestatie. Dit was ook een goeie voorbereiding voor de match van zondag in Griekenland."

"De uitsluiting van Witsel is wel een beetje een domper. Hij was even de controle over de bal kwijt. Dat kan gebeuren. Je mag niet met angst op het veld staan. Jammer, want Axel was invloedrijk toen hij op het veld stond. Maar we zullen hem goed vervangen."

Dat de Duivels het record van België-San Marino (10-1) niet uit de tabellen konden vegen, daar ligt Martinez niet wakker van. "9-0 of 10-0, daar krijg je geen extra punt voor. We hebben nochtans kansen genoeg gekregen op die 10e."