Vanheusden debuteert bij beloften: "Heb Papaoutai gezongen als initiatie"

Zinho Vanheusden verhuisde in 2015 naar Inter Milaan.

Zinho Vanheusden is een nieuwkomer bij de Belgische beloften van Johan Walem. De 18-jarige verdediger van Inter is de benjamin van de groep. "Ik krijg geen plaagstoten, er is veel respect tussen de spelers."