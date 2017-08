Dimata: "De prestaties van KV Oostende doen me pijn"

Dimata volgt ook de prestaties van KV Oostende nog op de voet. "De 0 op 15 doet pijn. Het blijft mijn familie, in mijn hart blijft het mijn ploeg. Ik vind het jammer wat er gebeurt, maar ik heb vertrouwen dat het snel zal veranderen."

De U21 neemt het op 5 september op tegen Turkije in een WK-kwalificatiematch. "Wat bondscoach Walem van me verwacht? Scoren natuurlijk. Maar ook dat ik de nieuwe jongens begeleid en help integreren in de groep. We moeten de talentvolle spelers vertrouwen geven."

"Romelu Lukaku is mijn grote voorbeeld. Hij is net als een grote broer, hij geeft me nog altijd tips en aanwijzingen."