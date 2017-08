Walem: "Er is geen probleem tussen Musonda en mij voor de toekomst"

Zweden is de topfavoriet. Daarna zijn er drie kandidaten voor plaats twee. Tweede moeten we zeker worden, maar ik ga voor de eerste plaats.

Zweden is de topfavoriet. Daarna zijn er drie kandidaten voor plaats twee. Tweede moeten we zeker worden, maar ik ga voor de eerste plaats.

"De nieuwe groep geeft een zeer positieve indruk", zei Walem vandaag. "De mentaliteit en de manier van trainen was tot nu perfect."

Net een gebrek aan mentaliteit was volgens de bondscoach vorig jaar de reden dat zijn talentvolle ploeg het EK miste. "Ik moet niet meer over de vorige campagne spreken. Ik was toen duidelijk."

"We weten waarom we ons toen niet gekwalificeerd hebben. We hebben er lessen uit getrokken en die hebben we meteen duidelijk gemaakt aan deze nieuwe groep. De jongens hebben dat geaccepteerd en dat zie ik aan de manier van voetballen en trainen."

België treft in zijn kwalificatiegroep Zweden, Turkije, Hongarije, Malta en Cyprus. Volgende week dinsdag staat de tweede kwalificatiematch tegen Turkije op het programma. In oktober volgt de thuismatch tegen Zweden.

"In vergelijking met de eerste match tegen Malta moeten we vooral meer scoren. Thuis tegen Turkije moeten we drie punten pakken. Zweden is de topfavoriet. Daarna zijn er drie kandidaten voor plaats twee. Tweede moeten we zeker worden, maar ik ga voor de eerste plaats."