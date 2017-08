Kapitein Hazard: "Hopelijk kan ik samen met Nainggolan het WK spelen"

Over het akkoord rond de premies voor de spelers, is Eden Hazard kort. "Ik wou al veel sneller een oplossing, dat is waar. Maar er zijn in een groep altijd mensen die moeilijker te overtuigen zijn. Ik was gewoon van het begin betrokken bij de discussie en de onderhandelingen en ik wou het afsluiten."

"We zijn voetballers, geen advocaten. Ik wou me concentreren op het sportieve. Gelukkig raakt Eden Hazard nooit geënerveerd. Nu is die historie afgerond en kunnen we het vergeten."

"Of ons imago een deuk gekregen heeft? Ik weet het niet. Wij hebben ook rechten en moeten niet over ons heen laten lopen."