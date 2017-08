Kompany: "Tijd dat we weer nadruk leggen op de band met de supporters"

Er werd, mede dankzij Vincent Kompany, ook eindelijk een akkoord gevonden over de premies van de spelers. "Dat verhaal heeft veel te lang geduurd. Uiteindelijk zijn alle partijen naar elkaar toegegroeid en kan alle aandacht nu weer naar het sportieve gaan. Dat is belangrijk."

De reputatie van Duivels heeft wel een deukje gekregen. Ze worden hier en daar bestempeld als geldwolven. "Dat kan je in zo’n situatie altijd verwachten. Maar wat is een realistische premie? Het is altijd te veel, maar het hangt natuurlijk af waarmee je het vergelijkt. We zijn vertrokken vanuit een situatie waarin iedereen elkaar verweet voor fouten uit het verleden en nu kunnen we weer door een deur. Dat heeft tijd gekost en heel veel gesprekken. Het is niet omdat wij voetballers zijn dat wij dommerikken zijn. Er is nu een deal die wij fair vinden."

"Nu zou ik graag opnieuw de nadruk leggen op de band tussen de spelers en de supporters. Een nationale ploeg is geen voetbalclub of bedrijf. Het is een uniek nationaal symbool. Je krijgt terug wat je investeert. We hebben de laatste jaren heel veel tijd geïnvesteerd in commerciële campagnes, maar dat boeit mij eerlijk gezegd niet echt."

"We moeten meer tijd investeren in de fans om weer die band op te bouwen. Dan krijgen we op termijn wel iets terug. Het begint allemaal met de sportieve prestatie en daarna komen de supporters. Alles wat volgt, volgt."