Leekens over Nainggolan en Martinez: "Het zijn grote mensen, geen kinderen"

Ook onder zijn bewind had Georges Leekens een dispuut met een Rode Duivel. Eden Hazard werd in 2011 vroegtijdig naar de kant gehaald tegen Turkije. Hazard weigerde de hand van Leekens, nam zijn stek op de bank niet in, maar ging een hamburger eten buiten het stadion.

"Ik noem dat geen conflict, wel een situatie", zegt Leekens daarover. "Ik wist wat er gebeurd was, maar het ging niet zozeer over die hamburger. Ik wilde hem een groter rendement geven. Zijn rendement lag toen nog niet in lijn met zijn talent."

"Daags nadien had ik met Eden al een afspraak in Rijsel. Dat was op een kwartier geregeld. Ik schorste hem drie wedstrijden, maar ik nam hem al na één match terug, omdat hij mij de intentie gaf dat mijn boodschap juist was."