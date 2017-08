Rode Duivels ondertekenen akkoord voor lagere premies

De spelers doen een belangrijke inspanning in het belang van het Belgisch voetbal. De KBVB is de spelersgroep bijzonder erkentelijk dat ze zich positief heeft opgesteld.

Met de terugkeer van Vincent Kompany bij de nationale ploeg werd er eindelijk een akkoord bereikt. "Na diverse onderhandelingsrondes zijn beide partijen naar elkaar toegegroeid", klinkt het bij de KBVB.

In vergelijking met de vorige premie-afspraken krijgen de Rode Duivels 40 procent minder als ze zich kwalificeren voor het WK in Rusland. Ook als ze sneuvelen in de groepsfase is hun premie 40 procent lager dan in Brazilië, vanaf de achtste finale moeten ze het met 15 procent minder stellen. Het akkoord loopt tot en met het WK 2022.

De KBVB belooft de Rode Duivels in ruil betere parkeerplaatsen en betere zitjes voor hun familie in de tribunes.