Charly Musonda stuurt zijn kat naar jonge Duivels

Op vrijdag maakte Johan Walem zijn selectie bekend voor de Belgische U21 die op 5 september een EK-kwalificatieduel spelen tegen Turkije. Charly Musonda was een van de geselecteerde middenvelders, maar hij kwam niet opdagen op de training in Leuven.

Uit een tweet van de Belgische voetbalbond blijkt nu dat de speler van Chelsea ook later deze week niet meer bij de groep zal aansluiten. De reden voor zijn afwezigheid bij de jonge Duivels is niet bekend. De KBVB laat alleen weten in contact te staan met zijn club.

Een blessure lijkt onwaarschijnlijk want zondagnamiddag zat hij in de Premier League nog in de wedstrijdselectie van Antonio Conte voor het duel tegen Everton.