Bondscoach: "Gibraltar lijkt me een ideale rentree voor Hazard"

Roberto Martinez over Eden Hazard

"Hij heeft twee trainingen in de benen. En daar heeft hij geen reactie op gehad", legde bondscoach Roberto Martinez vanmiddag uit in het nationale oefencentrum.

"We evalueren de situatie woensdag opnieuw en nemen pas donderdag een beslissing. Eden voelt zich goed, maar we moeten er toch rekening mee houden dat hij lang niet gevoetbald heeft. De wedstrijd met Gibraltar lijkt me een ideale gelegenheid voor hem om te spelen."

"Of hij twee wedstrijden kan spelen? Ik ben niet de persoon om dat te gaan verkondigen. We moeten alles stap per stap bekijken. Als hij 90 minuten zou spelen tegen Gibraltar, speelt hij zondag niet tegen Griekenland."