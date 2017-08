De Bruyne: "Ik weet dat er zondag naar mij gekeken wordt"

Zondag gaan de Rode Duivels op zoek naar de 3 punten in en tegen Griekenland. In de heenmatch (1-1) was Kevin De Bruyne er niet bij, in Athene staat hij wel op het terrein tegen de stugge Grieken. Breekt hij de defensie open?

"Ik probeer altijd mijn ding te doen Ik weet dat er naar mij gekeken wordt om kansen te creëren", antwoordt De Bruyne voor onze micro. "Misschien komen de Grieken in eigen huis iets aanvallender voor de dag, al denk ik persoonlijk van niet."

"We zullen wel zien. We gaan proberen om 6 op 6 te pakken, dan zijn we zo goed als zeker geplaatst voor het WK in Rusland."