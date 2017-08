Joos: "Als een moeilijke mens als Spalletti met Nainggolan kan werken, waarom Martinez dan niet?"

Als we in Rusland zonder Nainggolan uitgeschakeld worden, moet Martinez niet zeggen dat er te weinig grinta was

Martinez verwijt Nainggolan tactisch niet gedisciplineerd te zijn. Joos heeft opnieuw zijn twijfels. "Ook daar verwijs ik naar Spalletti. Ik wil hem wel eens naast Martinez zetten qua tactisch vernuft."

"Ik hoop wel één ding: als we straks in Rusland uitgeschakeld worden en Nainggolan zat niet in de kern, dan moet Martinez niet het excuus inroepen dat er te weinig grinta was."

"Eigenlijk zou de aanvoerder hierover met de bondscoach moeten praten, maar dat is Eden Hazard. Dan moet Vertonghen het maar doen, maar die is dan weer boos omdat hij geen aanvoerder is."