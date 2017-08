"Bondscoach vindt Nainggolan niet gedisciplineerd genoeg op het veld"

De nationale voetbalselectie is vanmiddag een eerste keer samengekomen om de interlands tegen Gibraltar (donderdag) en Griekenland (zondag) voor te bereiden.

"We hebben 26 internationals geteld op de open training in Tubeke. Twee waren er niet bij. Jordan Lukaku heeft last van z'n dij, Marouane Fellaini (foto) sukkelt met een virale infectie. Hij sluit dinsdag aan", weet Peter Vandenbempt.