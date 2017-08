Defour: "De match tegen Gibraltar zal een goede training worden"

In de Franse supercup begon hij sterk, maar bevestigen lijkt vooralsnog moeilijk. "Ik ken mijn kwaliteiten, nu is het aan mij om hard te werken en mijn kansen te grijpen. We spelen ook in een meer aanvallende stijl dan ik bij Anderlecht vorig jaar gewoon was."

De partij tegen Gibraltar wil Tielemans niet zien als een futiliteit. "We moeten professioneel zijn en vanaf minuut 1 ons hoofd erbij houden. Zo kunnen we het publiek laten zien waartoe we in staat zijn. Als we ook tegen Griekenland kunnen winnen, wenkt het WK", besluit Tielemans.