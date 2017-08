Vanaf deze namiddag moeten de twee Rode Duivels focussen op de interlands van donderdag en zondag. "Als we twee keer winnen zetten we een grote stap naar WK-kwalificatie en die willen we zo snel mogelijk veiligstellen", zei Vertonghen. "Het is goed om te zien dat we een zo goed als fitte spelersgroep hebben."

"In principe moeten we over Gibraltar heen rollen, maar het blijft natuurlijk opletten. Griekenland is uiteindelijk de ploeg waar het om draait. Thuis waren we veel beter en gaven we maar een kans weg (waaruit Griekenland scoorde, foto). Dat tekent Griekenland."

"Griekenland zal zich terugtrekken en dat is niet altijd makkelijk", vult Dembélé aan. "Maar we zullen een tactisch plan hebben. Aangevuld met een goede wedstrijdmentaliteit moeten we die match winnen."