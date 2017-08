De Bruyne: "Op basis van prestaties verdient Nainggolan selectie voor Duivels"

AP Kevin De Bruyne was dit weekend met zijn zoontje in Leuven. Kevin De Bruyne was dit weekend met zijn zoontje in Leuven.

Kevin De Bruyne gaf gisteren de aftrap voor de bekermatch tussen OHL en Turnhout. Eleven Sports strikte hem voor een interview. "Mijn rol bij Manchester City is een beetje veranderd." Hij had het ook over de niet-selectie van Radja Nainggolan. "Misschien is het iets persoonlijk, dat weten wij als spelers niet."