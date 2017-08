Conte komt op zijn woorden terug: "Positief dat Hazard bij Duivels is"

Eden is tevreden dat hij naar de Duivels kan. Misschien kan hij zelfs even spelen tegen Gibraltar.

Eden is tevreden dat hij naar de Duivels kan. Misschien kan hij zelfs even spelen tegen Gibraltar.

Hazard speelde vrijdag wel 75 minuten bij de beloften en Conte verzet zich niet langer tegen de oproeping van de Belgische aanvoerder.

"Ik heb gisteren met Roberto Martinez gesproken. Ik denk nu dat het voor Eden positief kan zijn om met de Duivels te trainen", vertelde Conte na de zege tegen Everton. "En misschien kan hij zelfs even spelen tegen Gibraltar."

"Ik heb Roberto gezegd dat ik bereid ben om hem te helpen. Ik ben zelf ook bondscoach geweest en ik weet zeer goed dat hij geen gemakkelijke taak heeft."

"Ik heb met Eden gesproken en hij is tevreden dat hij naar de Duivels kan. Hij is er aanvoerder. Maar blijven werken is het belangrijkste. Dan kan hij na de interlandperiode weer in de kern van Chelsea zitten."