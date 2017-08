De duivel in Radja: de turbulente interlandcarrière van Nainggolan

Radja Nainggolan scoort nog in de EK-kwartfinale tegen Wales, maar gaat met de Duivels roemloos ten onder in Rijsel. Bondscoach Marc Wilmots wordt in de zomer van 2016 vervangen door Roberto Martinez en onder de Spanjaard is er meteen al een nieuw bommetje.

Nainggolan haakt geblesseerd af voor de interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar, maar komt bij zijn club AS Roma in die interlandperiode wel in actie in een oefenmatch.

Bondscoach Martinez passeert Nainggolan voor de daaropvolgende interlands tegen Nederland en Estland. "Ik heb een heel slecht gevoel bij die hele episode. Ik ben bang dat ik er de volgende keer weer niet bij zal zijn. Misschien geeft de bondscoach dan wel weer een andere reden op", vertelt Nainggolan eind vorig jaar over de saga.