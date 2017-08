Iedereen Bondscoach: wie krijgt plaatsje in jouw team voor Gibraltar en Griekenland?

Deelnemen is heel eenvoudig, registreren is niet nodig. Bovenaan heb je de keuze uit de belangrijkste acht spelsystemen. Wil je jouw ploeg in een 4-4-2 of een 4-2-3-1? Het kan allemaal.

Daarna sleep je via drag and drop je favoriete spelers op het speelveld. Klik een speler aan in de rechterkant en sleep hem naar de gewenste positie.

Spelers zijn opgedeeld in doelmannen, verdedigers, middenvelders en spitsen.

Klik tenslotte op "Verzend naar Sporza" en vergeet ook zeker niet om jouw keuze op Facebook of Twitter te posten. Zo kennen ook je vrienden jouw mening.