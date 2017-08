België speelt toch in Koning Boudewijnstadion tegen Cyprus

De stad Brussel is in het kader van het NEO-project met werkzaamheden begonnen aan het Heizelplateau. Er wordt een nieuwe tramlijn aangelegd vlak naast het Koning Boudewijnstadion, waardoor het schepencollege op basis van de Voetbalwet in juli besliste geen toestemming te geven om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus in het stadion te organiseren.