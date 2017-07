KBVB: "Eis om ontslag van Verhaeghe is buiten proportie"

De KBVB schetst nog even zijn rol in het dossier. "In 2013 roept UEFA de federaties op zich met een speelstad kandidaat te stellen voor de organisatie van het EK 2020. Na overleg met de stad Brussel en het Brussels hoofdstedelijk gewest draagt de KBVB de Belgische hoofdstad voor als speelstad. Hier eindigt de rol van de KBVB in het dossier. Brussel engageert zich om op parking C een nieuw stadion te bouwen waarna een projectontwikkelaar het project toegewezen krijgt."

"De stad Brussel en de projectontwikkelaar zetten de procedure voort, onder meer voor het verkrijgen van een bouw- en milieuvergunning. Deze zijn tot op heden door de bevoegde overheden niet toegekend. De voetbalbond heeft echter geen invloed op de lopende procedure die zijn juridische weg moet volgen en kan bijgevolg het dossier noch tegenwerken noch ondersteunen."

"Pas bij definitief groen licht kunnen de projectontwikkelaar en de KBVB onderhandelingen opstarten over de voorwaarden voor een eventueel gebruik van het stadion rekening houdend met de behoeften en de wensen van de fans."