Verhaeghe ontkent de beschuldigingen: "Dat ze met bewijzen komen"

De bestuurders van supportersvereniging 1895 willen dat Verhaeghe ontslag neemt als ondervoorzitter van de KBVB. Volgens de fans zou hij actief het Eurostadion dwarsbomen om zijn eigen belangen als zakenman te dienen.

In een korte reactie bij Sporza ontkent Verhaeghe alle aantijgingen. "De Brusselse politici en de initiatiefnemers van het Eurostadion-project moeten de hand in eigen boezem steken. Ze moeten hun falen niet naar mij of de KBVB doorschuiven. Ze moeten zelf maar deskundiger worden."

"Dat diegenen die mijn rol in twijfel trekken hun aantijgingen hard maken en met bewijzen komen. Als ze dat kunnen, zal ik de nodige stappen ondernemen."