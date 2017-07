België kan Cyprus in oktober niet ontvangen in Koning Boudewijn-stadion

Bij de voetbalbond reageren ze verrast op de beslissing van de stad Brussel. "Wij zijn nog niet officieel op de hoogte gebracht", zegt woordvoerder Stefan Van Loock. "Het Koning Boudewijnstadion is onze thuis, maar als dat niet vrij is, zullen we moeten uitkijken naar een ander stadion."

"Er zijn wel enkele oplossingen. Tegen Gibraltar spelen we bijvoorbeeld ook in een ander stadion, want die wedstrijd is in Luik. Het is nu nog te vroeg om te zeggen waar we tegen Cyprus zullen spelen. De wedstrijden vanaf 2019? Zolang het stadiondossier geblokkeerd is, hebben we daarvoor nog geen oplossing."