Vandenbempt: "Op je eerste persconferentie twee enorme kemels schieten: flink gedaan"

"Gérard Linard is toch een man van wat we de oude Waalse politieke cultuur durven te noemen, een man van vriendjespolitiek. Zeer communautair getint ook, want hij vindt het geen probleem dat hij geen Nederlands praat, maar hij is wel de eerste om op de barricades te staan als er te veel Nederlandstaligen in het management van de bond zitten", zegt Peter Vandenbempt in De Afspraak.

"Bij zijn eerste antwoord sloeg hij de bal al meteen ongelooflijk mis. Als je al niet het verstand hebt om te erkennen dat het een probleem is dat je geen Nederlands spreekt…"

"Als hij nu gezegd had dat hij er werk van zou maken – ook al is dat niet zo – dan had hij toch al tenminste de lont uit het kruitvat gehaald. Dat was een grote dwaasheid. Als je die opmerking maakt, heb je er niets van begrepen."

"De vorige voorzitter moest weg van de profclubs en de enige manier om hem buiten te krijgen, was deze man engageren. Maar een paar stemgerechtigden die zaterdag op Linard gestemd hebben, willen niet herinnerd worden aan wat ze mij twee jaar geleden over diezelfde man verteld hebben. Linard is als bondsvoorzitter gewoon puur pragmatisch. Dit is een tussenoplossing."

"Dat een man van 74 uit Namen geen Nederlands spreekt, vind ik niet abnormaal. En als het enige probleem was dat hij geen Nederlands sprak, dan zouden we er snel overheen stappen."