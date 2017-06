Bondscoach Serneels heeft huiswerk klaar voor het EK voetbal

De Flames komen dinsdag samen voor het volgende deel van de EK-voorbereiding, met een oefenwedstrijd in en tegen Spanje op vrijdag 30 juni.

Serneels selecteerde 3 doelvrouwen, 8 verdedigsters, 4 middenveldsters en 8 aanvalsters. Sara Yuceil en Sarah Wijnants, de 2 reserves, reizen mee af naar Spanje en blijven beschikbaar in het geval van blessures.

In de aanloop naar het EK spelen de Red Flames nog twee andere oefenwedstrijden. Op 7 juli kijken ze Frankrijk in de ogen in Montpellier, vier dagen later spelen ze in Denderleeuw tegen Rusland.