Vandenbempt: "Alles bij mekaar is De Keersmaecker drie jaar te lang gebleven"

Gérard Linard is iemand van de cijfers. Hij maakte een goede indruk als tijdelijke vervanger van Martens. Er moest gesaneerd worden en dat heeft hij gedaan. Maar ik zal één van de stemgerechtigden van de profclubs uit het uitvoerend comité citeren: "Alles wat wij in Vlaanderen als cliché zien van de Waalse politicus, is Linard."

Maar het is iemand die heel goed kan rekenen. Wat dat betreft heeft hij de voetbalbond gesaneerd. Maar het is een ééntalige Franstalige die ondertussen 74 jaar is. Dat is eigenlijk te oud om twee jaar bondsvoorzitter te zijn, maar daar zouden ze wel een mouw aan passen.

Linard is iemand die zich bij zijn aanstelling meteen liet kennen. Hij was nog maar een jaar aangesteld als tijdelijke CEO. Er was een ontslagronde en wervingsstop, maar het eerste wat hij deed was zijn werkloze schoonzoon aan een job helpen bij de voetbalbond in Tubeke.

Hij heeft er overigens twee jaar geleden voor gezorgd dat hij CEO kon blijven door een deal te maken met De Keersmaecker. Dat is een beetje het perverse aan deze nieuwe situatie.

Hij is als kandidaat van de profclubs naar voren geschoven "par défaut" omdat die van De Keersmaecker af willen en dat kan eigenlijk alleen maar als ze de Franstalige amateurclubs aan hun kant hebben en dus hebben ze gezegd: "Dan maar Linard."