Spelen de Rode Duivels op 10 oktober de allerlaatste keer in Brussel?

We hebben nog een contract, dus op dit moment is er geen probleem.

Brussel wil op de Heizelvlakte het Neo-wijkproject uit de grond stampen. Het paradepaardje van Brussels burgemeester en schepen van Toerisme Philippe Close (PS) moet in 2021 klaar zijn.

De KBVB reageert afwachtend. "We hebben nog een contract, dus op dit moment is er geen probleem", klinkt het.

"We willen dat onze wedstrijden in de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden. Daarom zullen we zeker met de stad Brussel en de bevoegde instanties blijven onderhandelen."

Over een mogelijk vertrek uit de hoofdstad wil de KBVB zich niet uitlaten.