De Keersmaecker neemt afscheid als bondspreses: "Onvoldoende steun"

François De Keersmaecker stopt als bondsvoorzitter.

François De Keersmaacker is geen kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van de voetbalbond. "Ik voel me niet meer voldoende gesteund", zegt hij. Zodra er een nieuwe bondsvoorzitter is, zal De Keersmaecker ook ontslag nemen uit het Uitvoerend Comité van de KBVB.