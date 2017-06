Red Flames houden vice-wereldkampioen Japan in bedwang

De Red Flames staan meer dan hun mannetje tegen Japan. De Red Flames staan meer dan hun mannetje tegen Japan.

De Red Flames hebben 1-1 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen Japan. De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg was zeker de evenknie van de nummer zes op de FIFA-ranglijst. De wedstrijd past in de voorbereiding van de Flames op het EK in juli.