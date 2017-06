Verzamel de Red Flames: Panini lanceert eerste stickeralbum voor EK vrouwen

Het EK voetbal vanaf 16 juli in Nederland door en voor het eerst zijn ook de Belgian Red Flames van de partij. Het stickeralbum is vanaf vandaag te koop. De collectie bestaat uit 334 stickers verspreid over 40 pagina's.

Veel ruimte is gewijd aan de zestien nationale teams met elk twintig stickers: achttien medium close-ups, één groepsfoto en een speciale sticker met het embleem van de nationale ploeg. Bij elke sticker krijgt men een reeks gegevens over de speelsters: club van herkomst, taak, lengte, geboortedatum en internationaal debuutjaar.

Elk team heeft ook een dubbele pagina met het speelschema van de groepsfases en de prestaties van de ploeg in de geschiedenis van het Europees Kampioenschap.