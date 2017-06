Frank Raes: "De hele match beheersen, gebeurt nog te weinig"

Het belangrijkste nieuws is dat de Rode Duivels gewonnen hebben en dat Bosnië en Griekenland gelijkgespeeld hebben. Op dat vlak was het een geslaagde trip. Het spel kon beter, zeker in de eerste helft.

Het is natuurlijk ook een beetje scorebordjournalistiek. Bij 0-2 zeggen we moeizaam, maar in de tweede helft waren toch veel mogelijkheden. Het had ook 0-5 kunnen zijn en dan spreek je van een vlotte zege.

Maar er was suprematie van de Belgen op een slechte grasmat weliswaar tegen een tegenstander die je niet mag overschatten. Het had 0-5 moeten zijn, maar de opdracht is volbracht.