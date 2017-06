Martinez: "Kwamen hier voor de drie punten en die hebben we ook"

Aanvoerder Vincent Kompany zag dat zijn ploeg niet in de problemen kwam in Tallinn. "We hebben de Esten goed vastgehouden. Ze creëerden geen kansen en waren amper gevaarlijk."

"Onze taak hier is volbracht. Het gelijkspel in de andere wedstrijd is een onverwacht goed resultaat voor ons. Er waren hier veel Belgen aanwezig en ze waren ook heel belangrijk. Die sfeer moeten we ook in de twee volgende wedstrijden proberen te creëren."

"Je voelt dat het WK dichtbij is, maar we moeten nog scherper proberen te spelen en nog scherper proberen te zijn voor doel. Dat misten we vandaag een beetje, mede door de staat van het veld. "

"De eerste goal viel op het juiste moment. Na de rode kaart dachten we dat we snel een paar goals konden maken, maar we moesten ietsje langer wachten op het tweede doelpunt. We bleven proberen en uiteindelijk ging de bal er toch in. Ik ben heel tevreden met de prestatie en de overwinning."